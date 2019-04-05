FoodieCurly鬈毛妹：Fortnum ＆ Mason英式下午茶

最近網上傳來好消息，英國「Fortnum & Mason」將於今年9月進駐尖沙咀某商場，開設首間海外分店，鬈毛聽到都十分高興，因為我亦曾慕名品嘗他們的下午茶，發現無論食物、環境與服務，都令人印象難忘！



先在此介紹一下品牌的威水史吧。F&M創立於1707年，至今已逾300年歷史，由William Fortnum和Hugh Mason創立，起初只是一間小小的雜貨店，出售女王用過的蠟燭 (Fortnum是當時英女王Queen Anne的家丁)，後來他們又發明了「蘇格蘭雞蛋 Scotch Egg」，這是用香腸肉包着的烚雞蛋，因為容易攜帶、美味又飽肚，所以就成為了長途旅客的美食。品牌慢慢進軍奢侈品市場，獲得了很多皇室人員和名人的愛戴，如Queen Victoria、Queen Elizabeth II及Linda MacCartney等等都是品牌的粉絲。

兩年前我們來到倫敦旅遊，也特地到訪Fortnum & Mason，這裏整幢大廈都是Tiffany Blue，非常IG-able，甫到達門口，就有一位英國紳士為我們開門，噢，為何連門口的服務員都可以這麼文質彬彬、風度翩翩？



走進室內，發現這裏不止是餐廳，更是一幢小小的百貨店：地庫出售新鮮食品，一樓有家品，二樓是香薰和精品，三樓是男士專區，四樓是餐廳。我的最愛是地下的手信區，一盒盒包裝得美輪美奐的餅乾、朱古力、Hampers、茶葉等等，我買了一盒曲奇餅，包裝的鐵罐是個音樂盒，只需扭動罐底就可以上鍊，罐上的旋轉木馬就會隨着旋律轉動，太美了！

說到底，今天的重點還是下午茶，我們走到了四樓，高級的餐具與布置，門口還有人在彈奏鋼琴，我們點了一個「Fortnum’s High Tea」及「Fortnum’s Savoury Afternoon Tea」，兩個都是46歐羅，鹹甜美點都有，如Finger Sandwiches、鬆餅、泡芙、小甜品等等，如果喜歡，還可以一試他們著名的Scotch Egg，蛋糕可以到外面挑，我們吃不完，服務員都細心地幫我們包好帶走。



值得一提的是，大頭蝦友人後來將相機、戰利品等全部都漏了在餐廳，到晚上發現時，人家已關門，幸好第二天再到訪，他的物品全部都安放到保安室，絲毫無損，所以說，F&M的服務也是一流的！



Fortnum & Mason

地址：181 Piccadilly, London

官網：https://www.fortnumandmason.com/