飲食嘗識之碗仔翅VS肉羮

俗語有云：「粉絲當魚翅」，其實說的正是碗仔翅。話說上世紀50、60年代只有富有人家才吃得起魚翅，平民百姓於是將魚肉、雞絲、粉絲、冬菇絲加生粉芡熬成湯羹，再以生抽、老抽調色，發現賣相與質感都跟真翅有點相似，加麻油、胡椒粉及浙醋調味更為香口，便將之取名為碗仔翅，時至今日依然大受歡迎。香港代表有碗仔翅，原來台灣也有類似的風味小食，那就是香菇肉羹，今日就請觀塘鴻圖道一間台式餐廳的廚師阿耀講解一下肉羹的用料和煮法，看看與碗仔翅有何不同。



台式香菇肉羹與碗仔翅最明顯的分別，就是香菇肉羹會用肥豬肉、瘦肉、魚漿打成肉羹肉，而湯底則以柴魚熬成，所以渴起來又散發着淡淡柴魚清香。另外亦會混合香菇、竹筍、黑木耳、蘿蔔絲熬煮，就連調味也會用到台灣的烏醋、沙茶等，帶來與碗仔翅截然不同的風味。



至於它們相似的地方，就是兩者都是平民美食。台灣早期是農業社會，人民生活並不富裕，為了增加飽肚感便在湯裏面放肉羹肉，拌麵來吃也是相當流行的食法，現在全台灣依然有不少專賣肉羹的小店，不過台灣人通常只會在中午或晚飯才吃肉羹，早餐則以蛋餅及三文治為主。



材料：

肉羹 300克

香菇、木耳絲、筍絲、蘿蔔絲各100克

柴魚片 50克

乾葱 30克



醬汁：

烏醋 4湯匙

沙茶、米酒、生抽各2湯匙

鹽 1湯匙

生粉水適量



做法：

1. 將柴魚片入袋，加水熬煮至少1小時成高湯。

2. 放入香菇、木耳絲、筍絲、蘿蔔絲及乾葱。

3. 醬汁材料除生粉水外，全部放入湯羹拌勻，倒入生粉水勾芡。

4. 最後逐少加入肉羹，煮熟即成。