本日日本：京都三間新酒店　今期必住！

京都是不少中港台旅客至愛的旅遊城市，近年遊客紛紛湧至，大概有見及此，不少酒店皆進駐此地，最近京都便一口氣開了三家新酒店，各有特色，以後去京都，又多了住宿的選擇了！



女性酒店初登陸

京都是屬於女士的，這裏有高貴的和洋美食，有優雅的街道庭園，穿上和服在此穿梭，就是那麼有味道。法國雅高集團開展也意識到這點，因此其終極女性酒店品牌「京都悠洛酒店 MGallery（京都悠洛ホテル Mギャラリー）」，將於4月26日於京都三条區開幕。

「京都悠洛飯店 M GALLERY」屬於雅高集團的「M GALLERY系列」之一，「M GALLERY」目前在26個國家開設了逾百家酒店，這次則是首度登陸日本。「M GALLERY」最大的特點，就是秉持針對女性旅客的「終極版女性顧客專用酒店」，以「Inspired by her」為口號，鎖定30至40歲為首的女性旅客為主要目標，而酒店的住宿體驗，也是以女性為服務對象。



酒店位於三條大橋前，屬京都市的中心地帶，多年來一直保留日本傳統文化特色，成為日本文化跟西方文化融合之土，加上可飽覽東山及鴨川的景色，可說是一個充滿京都氣息的地方。



走進酒店華麗的入口，便可以看到種植在地下1樓中央花園的竹子和樹木穿過挑高的中庭延伸到1樓的大廳。花園上方是玻璃的天窗，讓陽光得以照出來，晚上亮燈之時，又會呈現與白天截然不同的風貌。酒店共有144間客房，還有餐廳、酒吧、健身房等基本設施。



京都悠洛飯店 M GALLERY

地址：京都府京都市東山區三條通大橋東入大橋町84

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日本書法融入酒店

近年實在有太多湧到京都旅遊，處處都是人山人海，想在京都有片刻寧靜的感覺，或許這間酒店適合你。



剛於4月1日開幕的Rinn Kamiebisu位於京都下町，距離京都站不遠，酒店重現京都傳統建築「京町家」的風味，巧妙又不張揚地融入了周邊街道。外觀雖然樸素，但室內裝潢卻獨具風韻，館內統一使用黑白設計，將「動態的」日本書法融入空間，以陰陽的印象體現出日式「酷」的元素。



此外，室內各式京都傳統工藝用品，亦為酒店的室內設計起了畫龍點睛的效果，置身於這個既能冥想，又能放鬆的空間內，便可以真真正正感受和風的心靈之旅了。



Rinn Kamiebisu

地址：京都府京都市下京区上夷町152、154

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First Cabin首家旅館式住宿

到日本住過膠囊旅館的朋友，大概都會認識First Cabin，不過以後First Cabin與膠囊旅館不再畫成等號了，因此First Cabin剛於3月28日在京都開設第一家旅館式住宿「ファーストキャビンＳＴ．京都梅小路RYOKAN」。

這家新酒店是First Cabin與JR西日本合資營運，設有57間客房，當中25間客房可上鎖，並設有日式旅館式私人房間（1晚1萬日圓），可容納3至4人。



這家旅館的位置離剛剛啟用的「梅小路京都西駅」很近，步行只需 4 分鐘，前往西本願寺、京都鉄道博物館和京都水族館都非常方便。



ファーストキャビンＳＴ．京都梅小路RYOKAN

地址：京都府京都市下京区夷馬場町49-2