HiBy R6 Pro　平衡輸出無損串流

不少人貪方便出街時都會用手機聽歌，但手機內置有網絡、電話等與音頻無關的回路，播歌時容易造成干擾，不如考慮HiBy推出的旗艦DAP R6 Pro，它是人氣型號R6的升級版，加入了日本NIPPON DICS的Pentaconn 4.4mm平衡輸出插口，加強連接穩定性與抗干擾性，加上耳擴部分改用了SSM6322的LPF&Amplifier，大大提升輸出功率，令平衡輸出力功率可高達750mW+750mW（@32Ω），驅動鑑聽級耳機都流暢自然。



內置Android 8.1 Oreo系統，操作流暢夠靈敏，更支援串流無損音樂，接駁方面上，除了有3.5mm、4.4mm、USB與Wi-Fi（2.4G/5G）外，藍牙方面更支援到aptX、aptX HD、LDAC與HWA高清藍牙編碼，解碼方面更支援高達PCM 32bit/384kHz與Native DSD256高清音樂檔案，突出平時忽略了的音色細節。



在用料方面，R6 Pro亦作出全面升級，首先是將雙ES9028Q2M DAC的電壓輸出改為電流輸出模式，以加強抗干擾能力，並用上4顆MUSES8920 Op-Amp（I/V）與低相噪高精度雙晶振，令音色更清晰，電源方面採用低ESR的Panasonic電容和ELAN的專業音信電解電容來保持電源的輸出力。就連機身的正面與背面均採用了高強度的Corning Gorilla Glass大猩猩玻璃，並加入了防指紋處理，而機殼經不銹鋼真空電鍍處理，且結合SHARP的4.2吋768p解像度的IPS屏幕，更清晰易睇。

