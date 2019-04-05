營事檔案：雞肉菠菜芝士螺絲粉　至啱細路

又是介紹西式Pasta的時候，今次這個雞肉菠菜芝士螺絲粉，簡單易整，營養豐富，非常適合小朋友食用。此外，這款螺絲粉用上低卡路里的自製白汁，脂肪含量低，同時也適合減重人士。



【菠菜 營養價值高】

很多人都不太喜歡菠菜的味道，普遍來說也不算太受歡迎，但我們可以從菠菜的營養價值出發，學習重新欣賞它。菠菜含豐富維他命C和胡蘿蔔素，兩者皆有抗氧化的功效，維他命C更有助提高免疫力，增加身體鐵質的吸收率及骨膠原的製造；胡蘿蔔素可以在身體轉化為維他命A，有效預防眼部疾病。菠菜也含有蛋白質、鈣質和鐵質等營養，以及豐富膳食纖維，有助腸道蠕動幫助排便。



【洋葱 天然調味料】

洋葱可說是天然的調味料，而且含有硫化物，同樣有抗氧化功效，還有抑制細菌的作用。洋葱的鉀質含量高，可有助去水腫和降血壓之用。至於螺絲粉可以為人體帶來碳水化合物，提供充足的能量，還加入了雞扒等肉類，肉質軟熟而且脂肪含量不高，非常吸引。



【雞肉菠菜芝士螺絲粉】

材料：

螺絲粉 1碗

菠菜 2-3條

脫脂芝士 1片

雞扒 1塊（去皮和骨）

洋葱 1/3個



白汁：

雞湯 1/3碗

麵粉 1湯匙

低脂奶 1盒

鹽 適量

黑胡椒 適量



做法：

1.將洋葱切絲；雞柳切小粒，醃10至15分鐘。

2.加少許油落鑊，將雞柳炒香。

3.再加入洋葱炒香，然後加低脂奶、雞湯、水及螺絲粉煮滾，轉小火，再煮。

4.待水分接近收乾，加入菠菜拌勻。

5.煮至濃稠，加入芝士拌勻，最後加入黑胡椒及鹽調味，即成。



吳耀芬（Kathy）認可營養師（香港營養師學會）

「家營營養中心」創辦人，中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂收身。