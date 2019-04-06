【玄之又玄】另類保健法　嚴防7大風水隱患

先有流感肆虐，近期又輪到麻疹爆發，搞到人人自危，擔心自己或家人會被病魔盯上？是時候做點防病工夫，除了注射疫苗、注意衞生外，也可從改動家居布置入手，皆因在玄學角度，住所風水欠佳，可影響一個人的身心健康。另外，五黃災星與二黑病星於今年分別飛臨西南及東北方，兩者都不利健康，若家中的梳化與睡床設於這兩個方位，就要特別小心，因為在病位長期坐臥，很容易引發大小病痛，宜擺放一些銅製或金色擺設，化解凶星的力量。以下是一些常見的風水隱患，大家不妨留意一下。





1.空氣不流通

經常緊閉門窗，令空氣不流通，影響家人健康，是風水大忌。不過，如果窗口對着堆填區或垃圾收集站，風水學上稱為「味煞」，不利健康，要化解問題，惟有長期關窗，或使用空氣清新機。



2.窗口對住角

窗口不宜對着三尖八角的樓宇，風水學上稱為「角煞」，會影響屋內人的健康，化解方法是在窗邊放4盆小盆栽。順帶一提，家居擺放植物，可令吉位更吉，亦可為凶位化吉。室內植物以粗生、常綠、易打理為宜，水養或泥種富貴竹、綠蘿、巴西鐵樹都是很好的選擇。



3.橫樑壓睡床

如果睡床設於橫樑之下，單是視覺上已令人備受壓力，自然會影響睡眠質素，而且在風水學上，容易對人的神經造成不良影響。



4.床邊放電腦

很多人受單位狹小所限，把電腦放在睡房，但站在風水角度，床邊要避免與電腦顯示器太接近，因電腦屬火，人的頭腦宜保持冷靜，人腦上火，脾氣容易變得暴躁。



5.床頭背靠窗

窗戶是空氣流通的地方，床頭放在窗戶下是非常不好的格局，影響睡眠在所難免。另外，床頭不可對正臥室門和浴室門，否則有可能令人出現頭痛。



6.床底放雜物

床底必須保持清潔，若堆積雜物會影響身體健康，特別是孕婦的床更不可以堆放舊物，否則會對胎兒健康帶來不利影響。



7.門前見垃圾

常言道：「病從口入。」門前堆放垃圾，每次開門，臭氣撲面而來，身心怎會覺得舒適？對於長者或小孩的健康有着更大的影響。

