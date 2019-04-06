順Phone快遞：小米9 SE熊大版登場

通訊軟件《LINE》旗下「LINE FRIENDS」個個得意兼鬼馬，推出至今人氣有增無減！當中「熊大」更係人氣王，就連Beats、DJI及Logitech等科技大牌都睇中佢，合作推出耳機、無人機及滑鼠。最近合作單位再添一位，小米日前就宣布推出小米9 SE熊大限量套裝，由內到外都萌到爆，粉絲必搶！



小米9 SE於今年2月上市，定制版保留了原來的全息幻彩紫色機身，但就在機背位置印上大大個熊大「嘜頭」，並同時加入LINE FRIENDS主題介面及鎖屏桌布，基本上一拎上手就靚到唔捨得放底！而用戶更可透過智能助理與熊大互動，例如叫牠跳舞，或叫牠讚你等等，反應各有不同，想冧死人咩！



手機的包裝也貫徹主題，外盒有熊大元素，跟機送的專用保護套、貼紙、流動電池及收藏證書也一樣有，別具收藏價值。手機即日起於國內接受預訂，並於4月9日上午10時開售，暫時只有128GB一個版本，零售價2,499人仔，只比原價貴200蚊，相信香港好快有水貨引入，到時再同大家開箱睇吓！



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