由手指餅到Tiramisu　10分鐘學識

韓國YouTube頻道Hanse的這段短片雖然有點長，但10分鐘可以學識整Lady Finger手指餅與Tiramisu的做法，而完成品軟芝士Tiramisu不但賣相吸引，而且層次豐富，這10分鐘絕對花得有價值。



手指餅材料：

雞蛋 3隻

糖粉 30克

沙糖、蛋糕粉 各70克

雲呢拿精華 3毫升



咖啡糖漿：

Kahlua咖啡酒 20毫升

沙糖 30克

濃縮咖啡 60毫升

清水 150毫升



忌廉軟芝士：

蛋黃 5隻

Kahlua咖啡酒 30克

沙糖 100克、30克

忌廉 335毫升

軟芝士 500克

可可粉 適量



做法：

手指餅：

1. 將蛋白打至起泡，分數次放入沙糖攪拌至挺身。

2. 加蛋黃及雲呢拿精華，拌勻後將蛋糕粉過篩。

3. 把蛋糕漿倒入唧袋，唧成長條形再灑上糖粉。

4. 放入攝氏170度焗爐約12分鐘。



咖啡糖漿：

1. 將濃縮咖啡、清水、沙糖、咖啡酒拌勻。



忌廉軟芝士：

1. 用熱水坐暖，把蛋黃與100克沙糖攪勻。

2. 拌勻軟芝士後與蛋漿混合，加入咖啡酒。

3. 用打蛋器將忌廉與30克沙糖打至挺身，分幾次將所有材料拌勻。



Tiramisu：

1. 把手指餅浸滿咖啡糖漿，製成餅底。

2. 淋一層忌廉軟芝士，掃平後再放手指餅。

3. 如此類推直至面層淋滿忌廉軟芝士，即可灑上可可粉。

4. 冷藏後即可享用。