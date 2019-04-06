三界五行：拜山掃墓　心誠則靈

清明節，掃墓，顧名思義，就是孝子賢孫為先人墓地打掃清潔。省港澳一帶，雖然稱之為拜山，但都是先除雜物，去除雜草，整理墳土及墓碑，然後才上香，擺放祭品，誠心向祖先稟告個人及家庭近況，先報喜，後報憂，把一家大小取得的成績，向先人匯報，感謝其庇佑，接着訴說美中不足的地方，例如某某身體欠佳，某某工作不順利，某某學業未如理想，祈求得到保佑，可行「三跪九叩」之禮，也可以合十敬禮，也可以行三鞠躬禮。接着是化寶──燃燒冥鏹、敬酒、禮成。收拾好所有物品，切勿留下火種和垃圾。天主教、基督教徒，則用鮮花表達心意。



先人已往生極樂，後人掃墓時不必哀傷。但也需要保持嚴肅，切勿嬉笑喧嘩，以免對先人不敬、失禮。



帶小孩子去掃墓，傳授孝敬祖先的優良家風，一代傳一代，正如跑馬地天主教墳場的對聯：「今日吾軀歸故土，他朝君體也相同」，讓下一代明白，生老病死是必然過程，珍惜生命，熱愛生活，無悔今生，就有來生的盼望。今日帶子孫拜祭，他朝子孫也帶子孫拜祭祖先。不數典忘祖，家運必昌隆興旺。但是，小朋友太年幼則暫時不宜，一來，交通和人流擠擁，小朋友未必受得了；二來，墳場是陰氣重的地方，對小朋友未必有好處；三來，萬一小朋友到處奔跑玩耍，踐踏墳墓，搞亂祭品，甚至哭鬧，都是對先人失禮失敬。多少歲才合適？須視乎受教、受控表現，一般三歲或以上較佳。



方向宇