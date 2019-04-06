New Balance 990v5　「五代目」延續灰調美學

1982年誕生的傳奇慢跑鞋New Balance 990，面世30多年來一直是品牌旗下最具影響力的鞋款設計，精湛工藝及卓越功能性更為鞋款定下經典形象，替往後「9系」鞋款打開成功大門。除了1982年元祖版本之外，於1998年、2012年及2016年品牌亦先後三度追加推出進化版本，將New Balance 990優良設計與歷史一直承傳。今年，品牌正式發布將會推出全新第五代版本990v5，並將於4月6日開始於北美地區率先發售，全球其他地區則會於5月4日正式發售。



New Balance 990v5採用簡潔利落設計展示現代美學風格，外觀輪廓保留990v4精髓，首對登場的「IG5」配色採用優質灰色Nubuck磨沙皮革配搭網料打造鞋面，並飾有360度全方位反光裝飾及附設鞋帶扣裝置的鞋舌設計，鞋領位置增設兩片TPU Power Strap穩定片以提升足踝穩定性，加上新增備有抗菌功能的Ortholite記憶鞋墊，即使扁平足也可以舒適地着用鞋款。鞋款更加入重新設計的細節，包括：鞋側「990」字樣、鞋舌「Made in USA」美國旗標籤及鞋踭位置「V」字火紅色標記。緩震方面就採用全新設計的中底布局。這款中底布局，後踭採用上豐厚的ENCAP及ABZORB雙重抗衝擊緩震系統，將呢對NB 990v5緩震性能大大提升。