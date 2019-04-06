順風快遞：今期又有平機票 二百蚊飛東京
2019年04月06日 15:30
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4、5月遊東京，可以坐2小時火車到茨城縣賞粉蝶花。（互聯網）
香草航空優惠
香草航空剛剛又推出咗優惠，由香港飛東京單程HK$208起，連稅唔使九百蚊，出發日期由4月下旬開始至5月，不過記住係單程呀，而且唔包寄艙行李及飛機餐，只包最多兩件合計7kg手提行李。
預訂日期：即日至4月8日
出發日期： 4月21日至5月31日
網址：www.vanilla-air.com.hk
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樂桃「令和」優惠
樂桃航空亦推出了「令和」優惠，大阪飛香港單程2,490円（約HK$180）起；沖繩飛香港單程3,390円（約HK$240）起，不過不包行李寄艙及飛機餐，而且只限回程，去程自己諗掂佢啦！
預訂日期：即日至4月7日
出發日期： 4月16日至10月26日
網址：www.flypeach.com
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釜山航空早鳥優惠
如果計劃7月去旅行的話，可以考慮去釜山吖！釜山航空剛剛推出早鳥優惠，香港飛釜山單程HK$280起，來回連稅大約千二蚊！留意番，釜山航空去程係凌晨機，回程係晚機，真係可以去到盡！不過，釜山航空同樣唔包寄艙行李架，要訂嘅話需額外收費！
訂票日期：即日至4月8日下午3時
出發日期：7月1日至7月30日
網址：www.airbusan.com