自架Zipline　飛越石澗超刺激

有沒有想過出外游山玩水不一定靠雙腳步行？在香港山頭架設繩索，便可化身空中飛人，一邊欣賞自然風光，一邊享受高速飛行的快感，非常過癮！今日就請來Wilday創辦人兼歷奇活動教練阿衡（何穎衡）帶路，來到馬大石澗挑戰溪澗Zipline。



在玩飛索之前，首要任務當然是架設繩索。第一步，教練們會先物色天然或人工固定點，包括樹木、大石、建築物等，然而揀選固定點不能單看表面，有些大石看似結實，可是內裏有機會空心，所以必須仔細檢查。當起點和終點都設置好固定點後，起點的教練就會從高處拋下繩索，待另一位教練接過繩尾，便會以飛「石」走壁的方式，將繩索帶到終點繫上。



至於安全措施方面，教練會為每位玩家預備好頭盔及安全坐帶裝備。他解釋︰「穿戴頭盔時，注意與眉心保持1至2隻手指的間距，然後扭緊背後的鎖扣，只要確保上下左右搖擺，頭盔不搖晃便好了。如果是女士的話，建議頭髮不要紮馬尾，改為盤髻。因為活動進行期間，她們的頭髮有機會飄起，並捲入滑輪組，引發意外，所以最好盡量將多餘頭髮收起，會比較安全。另外，容易飛脫的首飾，如眼鏡，耳環，都應該盡可能收起。在飛行的途中，玩家切勿觸摸任何金屬器具，以免夾手或誤解鎖扣，不過緊張的時候，可以捉着安全繩，以獲取安全感。」



【小記試玩心得】

第一次試玩難免會有些緊張，況且起點位於懸崖邊，畏高的小記行過去都不禁有點腳軟。不過勝在有教練在旁邊「榜」住，而且速度的快慢又是由他控制，若然好似小記一樣，心臟承受不到刺激的高速，大可選擇「龜速」滑行，感覺猶如乘坐纜車一般，可以環視四面八方的風光美景。等飛了一兩次，壯夠了膽過後，再嘗試逐步加速，突破自我界限。



Wilday飛索體驗活動詳情

日期︰4月14、21日

時間︰10:30am-7:00pm

年齡︰12歲或以上

詳情︰https://www.wildayhk.com