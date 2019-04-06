烚薯仔　原來大有學問

澱粉質控的朋友，見到薯仔、薯蓉、薯條、薯仔沙律便會發狂，要炮製成各式薯仔美食，首先要將薯仔烚至軟身，這個步驟似簡單，但又有幾多人知點做先最好食？網站tablespoon.com就由揀薯仔、點烚以及儲存幾方面教大家炮製出完美薯仔。



首先建議大家要揀外表光滑，無凹凸不平、無黑斑等的款式，可以的話就揀一些外皮薄、結實及大小適中的品種，如帶紅色、紫色薯仔或修長的Fingerling Potatoes。



很多人在烚薯仔時，會選擇原個烚，但網站建議切塊來烚更有效率。只要將薯仔切成每塊大小相若，便能掌握烚煮的時間。如果大家想烚熟後才去皮，則建議將薯仔切得大塊一點，撕先皮上來也方便一點。



烚煮時，水要浸過薯仔，過程中薯仔也會吸收味道，故除了下鹽外，大家也可以加點迷迭香、歐芹，又或以蔬菜湯或雞湯等來烚煮，薯仔味道自然更可口。此外，大家記得在煲滾水後要調低火，慢慢煲約15分鐘便可取出薯仔。



如果不是在即日食用，可以將薯仔瀝乾水後放入密封器皿內，然後放於冰箱儲存，大約可保留數天。若然是長時間儲存，則需要將薯仔放入密實袋內，擠走袋內的空氣，再放入冰箱，下次煮食時才拿出來解凍，自然方便得多。



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