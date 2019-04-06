碩果僅存　賽璐珞鏡架　Celluloid +1973

相信好多有接觸日本手造眼鏡的讀者，應該都必定有聽過賽璐珞（Celluloid）這種用來製作眼鏡的板材，它擁有亮麗光澤、富彈性及不易變形的優點，即使顏色變化不及另一種板材醋酸纖維（Acetate），但仍然被不少日系眼鏡迷所追捧，好似紅極一時的泰八郎謹製、白山眼鏡店及金子眼鏡（KC系列）亦是以賽璐珞眼鏡設計作主打。可惜因為其燃點低、易燃關係，歐美國家早已全面禁止以賽璐珞作眼鏡原材料，而且賽璐珞板材製成後要等溶劑揮化後先可以切割使用，所以現時只有極少數日本眼鏡品牌仍會推出賽璐珞眼鏡，就算有都只會是少量生產（因為不可外銷歐美）。



是次由目晴眼鏡所引入的Celluloid +1973，就正是一個以賽璐珞鏡架作主打的日本眼鏡品牌，雖然品牌年資不足10年（2010年成立），但負責創立品牌的小松工房（Komatsu Optical）卻早於1973年開始，一直為日本不同眼鏡品牌提供賽璐珞板材，於「眼鏡之鄉」福井縣早已享負盛名，只是有見眼鏡界逐漸捨棄賽璐珞這種日本傳統眼鏡板材，先至推出自家眼鏡品牌Celluloid +1973振興業界。



鏡架款式方面，大多數都是採用簡約易襯的Wellington Frame設計，但透過線條粗幼、彎曲及鏡橋高低演變出「001」、「002」及「003」等等多個以數字命名的型號，而顏色方面都是以玳瑁色、黑色及上黑下透明「扮眉架」配色作主打。可能有人會認為Celluloid +1973的鏡架設計，比坊間其他眼鏡品牌出品相對平實，這的確是客觀、主觀都不能否認的事實，但可以肯定的是它所採用的賽璐珞板材一定具有上乘質素，喜歡追求賽璐珞獨有質感的都必定會愛上。