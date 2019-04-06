本日日本：期間限定　「橙色列車」光榮回歸

大家十年八載前去東京旅行，是否對中央線的橙色列車念念不忘？是否對於近年不見了這款列車耿耿於懷？想懷舊的話，現在機會來了，JR東日本將於4月8日至8月31日推出期間限定列車，這款全架列車塗上橙色的「201系」將會短暫回歸。



201系是JR首款使用電子斬波器、再生制軔(Regenerative brake)達到「節能電車」指標的車輛，於1981年開始量產，行駛於中央線快速、中央・總武緩行線、京阪神緩行線三條路線，其中央快速線用的201系，車身顏色就是非常搶眼的橙色，不過後來JR東日本開始引進新車種，汰換老舊車輛，中央快速線用的201系大部分於2010年10月退役，只有小部分列車轉至京葉線繼續服務，部分則保存車留在豐田車輛中心。



這次復刻的「201系」，將是「中央線開業130周年」的紀念活動之一，主要行走「中央線」，來回東京站及高尾站之間，部分則行走「青梅線」，來回立川站與青梅站之間，試想想，橙色的列車馳騁於綠油油的郊野之上，那種感覺實在很特別呢。

