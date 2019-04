We Go MALL的《復活節親子遊園》,4月13日開始有得玩啦!(郭凱敏攝)

煩惱緊復活節帶小朋友去邊放電?馬鞍山We Go MALL嘅《復活節親子遊園》就啱晒你啦!商場今次與百田遊園合辦15,000平方呎的親子玩樂區,主打絕對是位於地下中庭的15呎高「木馬彈床樂園」,孩子們除了可以坐上充氣旋轉木馬外,還可挑戰不同難度的充氣裝置滑梯,園內設有隧道和不同種類的障礙物,小朋友一定玩到唔願走。



跳完彈床後,就可以上商場1樓的「至FUN機動遊樂區」,大玩「昇空直升機」、「夢幻高空旋轉韆鞦」等機動遊戲,考驗膽量。喜歡揸砵砵車的你,可到全新登場的「極速小車神」賽道內,化身天才賽車手,駕駛電動車或碰碰車,感受BB版的狂野時速。



We Go MALL《復活節親子遊園》

日期:4月13日起

時間:12:00pm - 8:00pm

地點:We Go Mall 地下中庭及1樓遊樂區



模特兒:Shelton、Cheryl