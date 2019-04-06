5,000mAh電霸！　Asus Zenfone Max Pro

台廠Asus的Zenfone系列向來有唔少變種型號，當中主打電量的ZenFone Max就最多人留意，今次Zenfone Max Pro就係Zenfone Max、Max Plus嘅升級版。雖然新機喺香港宣傳唔多，但台灣市場其實落足本宣傳，當地發布會仲搵來出晒名、將超過10部手機夾上單車玩《Pokemon GO》捉精靈嘅陳三元伯伯做宣傳，噱頭十足。新機備有6.3吋瀏海屏幕，表面以第6代Corning強化玻璃覆蓋，備有流星鈦、極光藍2色，機背電鍍外觀不俗。硬件規格上，Zenfone Max Pro採用中階級別的Qualcomm Snapdragon 660處理器以及4GB RAM，提供128GB一個容量。另外支援雙卡雙待，並設有雙SIM卡槽加記憶卡槽，更加方便。新機以電量作為賣點，備有5,000mAh電池，實測充滿電後再連接Wi-Fi，並將屏幕亮度、喇叭都調至50％，再睇2小時《YouTube》、玩30分鐘《Pubg Mobile》以及30分鐘《Facebook》，結果剩下80%電量，表現唔錯；加上支援快速充電技術，毋須擔心要長時間先可以充滿電。



Asus Zenfone Max Pro（M2）

規格表

制式︰GSM、WCDMA、FDD-LTE、TDD-LTE

處理器︰Qualcomm Snapdragon 660八核心

記憶體︰4GB RAM、128GB ROM，支援microSD卡

屏幕︰6.3吋 （2,280×1,080解像度）

鏡頭︰（前置）1,300萬像素、（後置）1,200萬像素+500萬像素

對外連接︰802.11n、藍牙5.0、microUSB、NFC

電池容積︰5,000mAh

作業系統︰Android 8.1

體積︰157.9×75.5×8.5mm

重量︰175g

