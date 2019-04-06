【Model Hunter】最強奶媽　謝薇安

千古難題：「要樣定要身材？」，但男人總想如《九品芝麻官》裏的豹子頭：「我全部要晒！」台灣美眉謝薇安Vivian便讓大家無需煩惱，因為她有甜美樣子，又有傲人身材，既是Model，也是當紅直播主，IG粉絲人數接近83萬！



她的樣子跟林志玲有幾分相似，又有點像雞扒妹，而且如後者般懂得不時派發「軍糧」，性感的北半球叫人猛流鼻血。不過她並非只有性感一面，從加拿大留學回來的她還畫得一手好畫，而且更不時分享運動影片，可謂動靜皆宜。



不說不知，但說出來大家可能會失望，因為只有23歲的她，原來已是兩子之母，只是每次產子後都能極速收身，早排推出寫真集，更讓讀者驚嘆她又進一步升Cup！難怪Fans都叫她「最強奶媽」啦！最後問到她有何說話跟香港讀者講，她表示：「改天去香港的時候，大家要跟我說有甚麼好吃的唷！希望大家會喜歡我！」



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