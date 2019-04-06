食沙律，當然要講究食材質素，而醬汁亦是不可或缺的美味元素，常用的沙律醬有凱撒沙律醬、千島醬或醋汁，而IG@recipe_tin就教大家調配別具亞洲風味的麻香醬汁。至於食材則有紫椰菜、甘筍等，想口感更豐富，除將各種蔬菜切得幼細之餘，還要加入雞絲及即食脆麵。



醬汁則用上淡豉油、麻油、米醋、薑蓉和蒜蓉等，利用一個玻璃瓶，將所有材料放入搖晃至均勻便成，相當方便，和食材混合後一起吃，脆麵令整個沙律的層次變得更為豐富，醬汁微酸而帶辛香，令人胃口大開。

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麻香醬汁：

淡豉油 3湯匙

米醋 3湯匙

麻油 1湯匙

葡萄籽油 2湯匙

糖 1茶匙

薑蓉 1.5茶匙

蒜蓉 1瓣

黑胡椒 1/2茶匙



沙律材料：

紫椰菜絲 1.5杯

津白絲 4杯

甘筍絲 1杯

熟雞絲 2杯

大葱角 半杯

脆麵碎 半茶

芝麻 1茶匙



做法：

1.醬汁材料全部拌勻。

2.蔬菜絲和雞絲、脆麵碎加入醬汁拌勻，最後灑芝麻便成。