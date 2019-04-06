脆麵沙律你食過未？
2019年04月06日 20:30
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多款蔬菜、雞絲和脆麵製作的沙律，再淋上亞洲風味醬汁，健康美味。（互聯網）
食沙律，當然要講究食材質素，而醬汁亦是不可或缺的美味元素，常用的沙律醬有凱撒沙律醬、千島醬或醋汁，而IG@recipe_tin就教大家調配別具亞洲風味的麻香醬汁。至於食材則有紫椰菜、甘筍等，想口感更豐富，除將各種蔬菜切得幼細之餘，還要加入雞絲及即食脆麵。
醬汁則用上淡豉油、麻油、米醋、薑蓉和蒜蓉等，利用一個玻璃瓶，將所有材料放入搖晃至均勻便成，相當方便，和食材混合後一起吃，脆麵令整個沙律的層次變得更為豐富，醬汁微酸而帶辛香，令人胃口大開。
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麻香醬汁：
淡豉油 3湯匙
米醋 3湯匙
麻油 1湯匙
葡萄籽油 2湯匙
糖 1茶匙
薑蓉 1.5茶匙
蒜蓉 1瓣
黑胡椒 1/2茶匙
沙律材料：
紫椰菜絲 1.5杯
津白絲 4杯
甘筍絲 1杯
熟雞絲 2杯
大葱角 半杯
脆麵碎 半茶
芝麻 1茶匙
做法：
1.醬汁材料全部拌勻。
2.蔬菜絲和雞絲、脆麵碎加入醬汁拌勻，最後灑芝麻便成。