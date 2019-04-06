【決性11點】中女絲襪谷：玩具係畀大人架

「我想問呢，你哋知唔知咩係秒殺神器？」肥比

「咩呀？衰嘢嚟架？」艾美美

「成人玩具？」阿田

「哈哈哈~咁叻嘅你」肥比



「肥比，幾時變咗小淫娃？」Joe君

「乜嘢呀？喺我個Fd問我，我都唔識嘅~」肥比



「聽個名畀仔玩架？」阿田

「秒殺喎~男人唔係要玩持久咩？」艾美美



「殺那快感嘛~」阿田

「係喎~一嘢衝出~」艾美美



「其實咩嚟架啫？」Joe君

「類似飛機杯囉，不過入面有啲齒紋，好似話刺激好多~」肥比

「你咁清楚，係咪你條仔買咗呀？」Joe君

「無喎~不過佢有無收埋我真係唔知。」肥比



「其實男人用呢啲好平常啫」阿田

「咪即係個個男人都睇AV囉~」艾美美



「我後尾上網睇，原來男人啲玩具真係千奇百趣呀。」肥比

「咪又係吹氣公仔~飛機杯~」艾美美

「唔止架~仲有JJ刺激器....最估唔到係有假胸，仲係G級添」肥比

「想做女人？定畀啲有戀母情意結用架？」艾美美

「上面同下面都有得玩，呵呵」阿田



「肥比~仲話唔係小淫娃？」Joe君

「咩呀，長知識！話時話女人無咩選擇呀~得按摩棒同震蛋」肥比

「點解無出男版吹氣公仔呢？」阿田

「我覺得吹氣公仔好恐怖，無反應好似姦屍咁。」艾美美

「喂~如果真係有男吹氣公仔，你想要咩樣？」肥比

「仲使問，咁梗係彭E晏啦~」阿田



「咁我哋夾錢訂一個生日送畀你。」Joe君

「係至好，你哋唔好問我借嚟用喎」阿田

「啋~咁唔衞生」Joe君

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