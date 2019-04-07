香港估估吓：有關順叔順嫂的問題

八十年代初的《香港八X》，堪稱TVB處境劇的代長作，當中不少人物，大家到今天仍然記得，其中順嫂及其老公順叔，相信大家都記憶猶新。不過，有關二人的一些問題，你又識答嗎？



1：順叔順嫂姓乜？

2：順叔順嫂住在哪裏？

3：點解順叔成日唔見人？



好了，開估啦！



1：劇中順叔全名是張順，飾演此角的是陳泉，亦即經典廣告《兩個夠晒數》的主角，劇中順嫂全名是霍美娥，是主角懋叔的小姨，飾演的是梁葆貞 ，亦即名伶梁醒波的女兒。



2：至於二人的居住地，由於他們不是跟懋叔同住，所以一定不是禮頓道，那麼是否住在牛頭角呢？其實全劇都沒有交代他們來自哪一區，只是後來人們把「順嫂」與代表草根的「牛頭角」聯結在一起，成為無知師奶的代名詞而已。



3：至於為何順叔成日唔見人，難道他與順嫂已經分居？還是經常北上尋歡？其實答案是早期劇集根本沒有順叔這個人物，但隨着劇集愈來愈多，大家開始奇怪順嫂是否沒有老公，甚至懷疑她與懋叔有私情，於是製作組才決定加入順叔這個角色，為免大家奇怪為何順叔突然「爆」出來，因此設定他是行船的，因此經常不在香港，直至後期，當順叔退休後，他的出場次數才增多。