【塔羅占卜】勞碌奔波　如何為心靈增值？

學識上的增值，有助我們加強裝備，為前途作好準備，而我們每天經歷大大小小的挑戰，心靈或許感到疲乏，亦可能隱藏着一些不安，但你有否察覺得自己內心世界的不足？係時候為心靈增值一下。

今次請來塔羅師ViVi，透過塔羅占卜，測試一下大家的心靈是否出現不安或其他負面情緒，問題緣於工作、感情還是其他方面？以及有何方法去解決有關的心靈問題。Life must go on，希望大家可從中得到一些啟示，成就更美滿的將來。





【占卜開始】

請收斂心神，先從5張塔羅牌中，按直覺選擇1張，然後對照下面的塔羅牌和答案。

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【答案】

Card A：逐步展開

面對某些計劃的進程，你內心充滿疑慮及不耐煩，也擔心自己會否決定錯誤，心急想快些達到目標。現時來說，耐性是你一個必需修煉的課題，而你要明白：預期的結果並不可能被催促而產生，凡事也要按部就班，不可能一步登天。經歷每個當下的變化，從中學習及修正，目標成果自然會在適當的時候出現。



Card B：勇敢解決

你所面對的困難，或者是人與人之間的衝突，似乎存在已久，但你害怕去處理，再三去避開問題，常有困倦及被壓抑的感覺。這情緒已嚴重影響着你對生活上其他範疇追求的熱情。你要知道：問題是不會自然消失的，你需要去面對並解決，而不是選擇放棄來逃避它。好好反思一下自己真正渴望的是甚麼，有時過分逃避、牢抓或乞討，都不會令你擁有快樂自在的人生。



Card C：自由友善

你在生活上已訂下某些目標規劃，常為配合期限達標，或者要完成某些使命，而強迫自己或別人行動。又或者是為着跟隨他人的要求，不想被排外，需要不停作出有違自己意願的妥協，你內心常感到無奈乏味。其實你不需要對自己或別人如此苛刻，處理事情上給予彼此自由表達的空間，和友善的接受性，問題也容易解決得多呢！



Card D：輕鬆面對

生活上或許面對着一些新轉變，例如新的人事作風、新的工作或居所環境、全新的人生計劃開展等，需要你重新掌握。為此你內心帶有不安及疑慮，擔心情況或表現未如理想。面對目前情況，的確存在很多未知的變數，但既然是未知之數，過分憂心也不會令事情推前發生，倒不如輕鬆面對，你也可向身邊的朋友取經，交流分享感受，令你放輕疑慮。



Card E：發動力量

或許你曾經有一些目標理想，但現實生活的壓力，令你早已放下勇氣去追尋願景，常感到無助消極，無法改變現況的感覺強烈。是時候提起你的動力了！每個人都有追尋夢想的權利，何時開始不是問題，重點是你有多大的決心！嘗試跳出自我安全領域從來都不容易，但這也只能靠你自己決心才可做到。若想改變現況，你必先要為自己加點發動的力量，加油吧！