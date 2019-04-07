老友狗狗：7大要點　與毛孩共同迎接新生兒

上篇我們談過，父母在小孩的期望下，仍要主導養狗決定，今次要說一個反過來的情況——和家中狗狗一起迎接嬰兒出生。經驗而言，即使狗狗本身不是很喜歡小朋友，但一般都會馬上接受新弟妹，通常很忍讓、疼錫，甚至會主動保護，可能是牠們嗅聞到媽媽懷孕期的賀爾蒙轉變，早就做好準備了。相反，難於適應的通常是家長。照顧初生嬰兒已經耗盡心力，難免忽略了對狗狗的照顧與陪伴。而往往正是因為生活節奏大亂、父母疏於照顧，以及許多突如其來的家規，令狗狗無所適從，有些變得沉默封閉，有些則比平時更渴求注意。以下7大要點希望能幫助準父母及早規劃，和毛孩一起開開心心迎接弟妹的到來！



1.提早布置育嬰房

育嬰房建議不要讓狗狗進入，以便媽媽與寶寶可在不受騷擾的情況下哺乳與休息。若狗狗早慣於「跟出跟入」，貿貿然被拒諸門外會不明所以，最好提早安裝嬰兒閘，布置房間，讓狗狗適應氣味，並學會在閘外耐心等候。



2.調整起居作息

照顧初生嬰兒不僅父母的作息受影響，也難免會打亂了狗狗的生活規律。最好早點擬定新的餵食/散步時間表與人手安排，給予狗狗充分時間調整生理時鐘。新任父母千萬別因寶寶出生便忽略對狗狗的關愛，除了每天維持外出運動的習慣，也應盡量把狗狗納入家庭活動，惟有身心平衡的狗狗，才容易與小孩相處融洽。



3.提早認識照顧者

過往狗狗主力由父母照顧，將來可能要其他家人或家傭姐姐分擔工作，而初期也可能常有長輩或陪月出入，最好早點介紹他們彼此認識，將來便不用煩於處理人狗關係，或逼着把狗狗鎖在房內。



4.打造狗狗獨享天地

未來可能常有親友探訪，而弟妹開始爬行後，也可能不慎騷擾到正在進食或休息的狗狗，造成危險。準父母不妨預早為狗狗設置一個舒適寧靜的休息區，要是將來太多訪客，或不想狗狗進食或玩耍時被打擾，便可讓牠回到這天地享受私狗空間。



5.重新教導家規

父母以往可能覺得狗狗撲跳、咬手、吠叫等行為沒甚麼大不了，但家有新生兒便會開始擔心安全問題。屆時照顧初生嬰兒已很忙，更難於訓練狗狗，所以最好趁懷孕期早點教導狗狗新家規，例如以坐下代替撲跳、保持平靜、獨立睡在狗床、在安全閘外守候等。



6.加強基本功

這段時間亦應與狗狗溫習基本功，做好Sit、Stay、Wait、Come及鬆繩隨行等，屆時要同時照顧人孩與毛孩便會輕鬆不小。如狗狗本身有護物、焦慮、攻擊等行為問題，更應及早找正向訓犬師協助糾正。



7.學習使用嬰兒用品

狗狗從未見過手推車、孭帶、BB床、搖籃、圍欄、安全閘等嬰兒用品，準父母宜早點買回來給牠認識，甚至抱着毛公仔模擬是嬰兒，讓狗狗適應你的動作姿勢，同時也讓自己習慣如何一邊抱着嬰兒，一邊開關安全閘、替狗狗抓背脊、餵食、執拾玩具等。初期不少狗狗會對弟妹的哭喊聲比較緊張，會坐立不安要求父母馬上查看（很有大哥哥大姐姐風！），雖然過一段時間便會比較放鬆，但父母也可播放些嬰兒哭喊聲，讓狗狗早點適應。





莫家瑩

認證專業訓犬師 CPDT-KA®

HKDR 救狗之家教育及犬隻訓練經理