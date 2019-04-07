回到那些年！　昭和小家電懷舊好玩

日本奉行一朝一元，一個年號代表一個時代，雖然最近日本由「平成」過渡至「令和」，但更多日本人懷念經濟蓬勃的「昭和」年代，也是日本電器最輝煌的一段時間。日本TAKARA TOMY剛剛發表的「昭和玩具系列」就向這個時代致敬，透過的骰過癮的電視機、唱片機及收音機，帶玩家們回到過去！



今時今日電視機愈出愈薄，但昭和年代的電視機卻是「大牛龜」一部，部分更有木箱抽櫃，似傢俬多過電器。系列中的迷你電視機便以1965年推出的「Panasonic TC-96G真空管電視」為藍本，重現了當年的木製框架、收納櫃及金屬中控台 ; 而電視機內部是中空，只要在手機安裝《Showa Smart Television》程式，放入後再調校屏幕位置就可開始玩。程式提供一條試片，玩家另可從YouTube加多4個台，程式又備有50 年代黑白、60 年代低清彩色、80 年代標清或數碼電視4款濾鏡，加入後不但會影響播放速度及畫質，有時還有雪花出現，要拍打電視機頂才能回復原狀，玩法應該勾番起不少人的童年回憶！



大家現在連CD都唔聽，更遑論黑膠碟，不過當年卻是最時尚的音樂玩意。系列中的迷你唱片機取材自Columbia Japan推出的經典作GP3，全機只有手掌般大，放入4顆 AAA電池後，就能當作藍牙喇叭使用，啟動後唱盤會自動轉動，玩家可用唱針播放或暫停，也可透過轉盤調校音量，似模似樣。唱片機另可配合《Showa Record Speaker》程式使用，安裝後可用33轉/45轉速播歌，還能模擬黑膠碟的沙聲及捽碟效果，相當好玩！



最後的收音機則向三洋電器的「SCR-B2 收錄音機」取經，那些年不少飛仔拿着此Boombox在沙灘「焚機」溝女，如今變成迷你版雖然「威力」大減，但一樣可以當作FM/AM收音機使用，配合伸縮天線及機面按鈕，外觀可謂神原。最爆笑是隨機附有一餅卡式帶，手指頭般大的它，放入收音機後A/B面各可錄音5分鐘，錄完後仲要翻帶方能繼續錄，操作如同當年，一眾00後必定覺得很新奇呢！