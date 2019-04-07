TUMI亞太區限定環保系列　膠樽變背囊

冰山融化、海平面上升以及全球氣溫持續上升，作為地球人嘅你，應該知道生態環境惡化已經迫在眉睫，每個人都應該有責任去履行環保責任，而且應該從生活內內外外着手並持續進行。致力打造優質商務及旅遊用品的TUMI，去年秋季就率先推出Recycled Capsule Collection，所有袋款均以符合品牌嚴謹質量標準的再生物料製作，堅守TUMI對質量要求，同時為環保出點綿力。



今個春季，品牌就推出了新一代環保系列，每個袋款均採用高達70%再生物料打造，設計以品牌人氣系列Alpha Bravo為藍本，採用海軍藍色綴上啡褐色細節作設計，袋款外層以再生尼龍製作，內層及外部細節則使用回收塑膠樽轉化而成的再生物料打造，將工業廢料及消費後所產生的棄料製成環保原材料，藉此創作出Sheppard Deluxe Backpack、London Roll Top Backpack、Nellis Backpack及Kelley Sling Bag四個袋款，全新環保系列只限於香港、澳門指定專門店及tumi-hk網店有售，大家要變身環保戰士，就點都要用行動支持一下。