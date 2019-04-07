三界五行：拜山不一定在清明節

清明節後還可以掃墓嗎？答案是可以。因為習俗有「開墓」與「閉墓」之說。雖然並沒有明文規定「開墓」及「閉墓」日期，但根據傳統，每年春社前十天就「開墓」，因為「新山不過社」，優先讓過去三年內失去親人的孝子賢孫去拜祭新山，至於「閉墓」則在農曆三月底。



不過，自古至今，向已故人士致敬，從來就不計較甚麼月份、甚麼日子，即使是世界各國元首到任何國家訪問，為了表示尊重和友好，都會向已故偉人或為國捐軀的英雄獻花圈。



孫中山在1912年2月15日（農曆十二月二十八日），以臨時大總統身份，率領全體閣員前往南京明陵，祭祀明太祖朱元璋，並親自宣讀《祭明陵文》。這次祭明陵，是在革命成功，清朝發布退位詔書後的第三天。而清朝最盛世時，康熙皇帝曾六次親自去拜祭朱元璋，雖然並非清明時節，但每次都行「三跪九叩」之禮。為表示誠意，康熙還御筆題了「治隆唐宋」，刻石立於朱元璋墓前，讚譽朱元璋治下的明朝比唐朝、宋朝更興隆。而日後的乾隆帝和同治帝，帝號的「隆」與「治」，與這紀念碑四個字其中兩個字雷同，是康熙意思還是天意？毋須考究，只須明白，拜山並非一定在清明節。



不過，拜山應該是在日間陽氣充足的時間，上午8時後至下午3時前最合時宜。正如光緒皇夜祭珍妃，氣數已盡了。



方向宇