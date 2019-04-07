本土矜貴XO醬　點解咁巴閉？　

醬，在廚房這個舞台上扮演着非常重要的角色，無論是華人抑或西方國家的煮人們，會選用各式醬汁為食物增色添味。「點醬錄」將會帶大家從文字當中，嘗盡各式甜酸苦辣。

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80年代初香港經濟發展蓬勃，不但吃得招積，連醬料都零舍講究，造就出矜貴XO醬。有說這醬最初出現在高級酒樓，漸漸普及化，各大食肆均有自家味道的XO醬，至究其起源，眾說紛紜，有說是尖沙咀一間五星級酒店的中菜部合力研發得來，亦有說是由一本地名廚所創作，更有一說是從馬拉盞演變而來。



何解將醬汁命名為XO呢？原來和醬料選用的食材有關。由於傳統會用上瑤柱、金華火腿和蝦籽等較貴價的食材，故將之和當時被喻為高級乾邑的XO作同等地位，後引伸成醬料名稱。



要炮製XO醬，材料相當多，除用上述食材外，還加入鹹魚、蝦米、指天椒、乾葱、花生油和蒜蓉等，坊間各餐廳及大廚均會按個人喜好調校出自家口味與秘方。這醬，無論用來作調味料炒製菜式，又或是作蘸醬均可。菜式方面有XO醬炒龍蝦或龍躉球、XO醬炒時蔬，甚至炒飯等，配搭相當多元化。