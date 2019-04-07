瑞士Baselworld：Tudor美軍原型潛水錶　重見天日

Tudor今屆Baselworld錶展，繼續以大受歡迎的Black Bay作主打，並推出一款完全跟其他Black Bay系列不同風格的全新錶款Black Bay P01。Black Bay P01以1967年品牌代美國海軍設計的一枚潛水錶Prototype為原型腕錶，當時品牌正為美國海軍研發新型技術腕錶，以取代常規軍用款式：Oyster Prince Submariner 7928型號。



新款腕錶不僅必須符合美國政府的一系列技術規格要求，還要應用品牌工程師在腕錶功能和人體工程學方面的先進研究成果。此研發計劃促成 了一批原型腕錶的誕生，並提出了一項迄今未曾披露的功能專利。可惜的是，這個代號為「特種兵」（Commando）的大型計劃最終被擱置，美國海軍最終以帝舵潛水錶常規系列中的7016型號，取代了原有的7928型號。



今年品牌將這設計重見天日，成為全新Black Bay P01腕錶，此錶錶冠設於4時位，腕錶上方錶耳中間設有品牌前所未見、亦即當時研發出的專利功能Hinged End-Link，是一個錶圈鎖定裝置，可打開將錶圈旋轉，關上後錶圈就會鎖定。搭載品牌MT5612自動機芯，配襯皮帶及橡膠混合錶帶，約7月到貨，定必引來錶迷熱搶。



Black Bay系列的現有款式今季加入新設計，最受錶迷追捧的計時錶款Black Bay Chrono新出S&G黃金鋼款式，有別於傳統的銀色鋼撞金設計，錶盤改用黑配黃金色調，即時變得型格搶眼，深受鐘錶中人好評。此錶可配襯金鋼鏈帶、黑色織紋錶帶及古舊味的啡色Bund Strap皮帶。另一熱搶錶帶Black Bay Bronze推出新石板灰漸變色錶盤，可配襯皮革或尼龍錶帶。簡約的入門錶款Black Bay 41/36/32款式同樣加推S&G黃金鋼版本，備有黑色及金色兩款錶面選擇。