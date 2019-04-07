GFG Kangaroo　雙座位純電概念SUV

由意大利著名汽車設計師Giorgetto Giugiaro及其子Fabrizio Giugiaro主導的GFG Style最近發表了一款搭載純電動力的概念新作GFG Kangaroo。雖然此車擁有超跑的造型，並採用兩座位設定，但廠方將此車定位為Hyper SUV，全因它骨子裏懷着SUV的超野能耐。



採用鋁合金車架及碳纖車身打造的Kangaroo，不單止採用四輪驅動，更具備四輪轉向功能，用非常小的轉向角度，成就靈活的操控性。獨特的液壓懸掛系統還可因應路況或駕駛需要於Race、Road及Off-road三種模式選擇，以升高或降低避震行程，車身離地距亦會因而相應調整，上落幅度為120mm。在Road模式，懸掛行程為190mm；於Race模式時，懸掛行程會縮至140mm；若選用Off-road模式，則會升高至260mm。加上自適應伸縮下擾流設計，於Off-road時收起，帶來超過26度進入角。無論在賽道上、沙灘、泥濘或雪地等任何地形上都能恣意馳騁。



車載的純電動力系統由90kWh電池組及兩具180kW分別置於前後軸的電動馬達組成，可輸出360kW最大功率及高達680Nm的大扭力。由靜止至100km/h，只需3.5秒便完成，極速逾250km/h。在充滿電的情況下，其續航力超過450km。據GFG表示，此車可使用快速及標準充電，不過充電所需時間則未有透露。

