女生必試！自製紅莓慕絲

春日當造水果之一莓果，包括有藍莓、黑莓、紅莓等，統統都酸酸甜甜，最得女生歡心，如果你都愛這種酸香甜美，不妨跟灣仔一間5星級型格酒店的主廚陳家俊師傅（Jeremy）學整一個又香又滑的紅莓慕絲甜品。



Jeremy指紅莓具有平衡的酸甜度，配搭亦較為多元化，除可用來做慕絲、果撻外，亦可配以朱古力或雪糕來品嘗，令味道層次變化更多。此外，紅莓與忌廉的味道非常匹配，好適合用來炮製又香又滑的鮮果慕絲。如要保留其清新芳香的味道，宜先加入適量的沙糖及蛋黃製成滑溜溜的紅莓醬，才加入打至企身的蛋白及忌廉，有助平衡紅莓本身的酸味，亦令慕絲入口富有多種香甜味道層次，增加幼滑口感。



慕絲材料：

紅莓蓉 340克

沙糖 156克

新鮮檸檬汁 1茶匙

鹽 少許

雞蛋（分開蛋黃與蛋白） 3隻

鮮忌廉 140毫升

魚膠片 3片



雜莓汁材料：

冷藏雜莓 200克

白酒 40毫升

生薑 2片

肉桂條 1條

八角 2粒

沙糖 20克



做法：

1. 「雜海汁材料」混合慢火煮約1小時，隔渣即成。紅莓蓉加檸檬汁、50克沙糖、鹽及蛋黃拌勻成紅莓醬。

2. 將剩餘的沙糖混合蛋白打起，加入紅莓醬中。另將忌廉打起再加入紅莓醬中成紅莓忌廉。

3. 魚膠片用水浸軟後坐溶，加入紅莓忌廉中拌勻。

4. 將紅莓忌廉注入小杯中，雪至凝固，最後用少許雜莓做裝飾即成。