一次過睇盡　北海道函館三大絕景打卡位

雖然香港天氣已經開始回暖，但日本部分地方仍在落雪。如果身處北海道，就記得抓住冬天的尾巴，影相留住漂亮的雪景了。北海道函館地方小小但出名的地方可真多，以下介紹的三個地方都是位於函館市中心，交通便利，非常易去，但其景觀叫人過目不忘。錯過的也不要緊，將它記下來今年年底就出發吧！

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1. 函館五稜郭

這個令人過目難忘的「星形」應該不少人都已經見過，這「星形」叫五稜郭，位於北海道函館市，可以說是必到觀光景點之一。相信不少人心裏都會有個疑問，為甚麼這小小的地方會設計成五角星形？其實仔細看的話，便會發現到圍繞着星形外圍都有條護城河，顯示出這跟戰事有關。五稜郭於日本停止實施孤立主義政策，開始開放部分港口作國際貿易時建成。1864 年政府為防禦北方領土，便建造了西式要塞——五稜郭，以作為中央政府的地方辦事處與。隨着時代改變，五稜郭則變更用途成一個綠化公園，一年四季各有特色，個人認為冬天的景色最有「感覺」，鋪滿雪花的五稜郭就如一幅黑白畫作，冬季晚上還會點燈，冷酷卻漂亮。(門票：成人 500日圓 / 學生・兒童 250日圓)



地址：北海道函館市五稜郭町44

營業時間： 9:00至18:00

網站：https://www.hakodate.travel/cht/more-about-hakodate/our-suggestions-in-hakodate/goryokaku.html

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2. 函館山

函館山以其「百萬夜景」聞名，除了曾為國內日本人票選世界三大夜景之首外，更獲《米芝蓮綠色指南・日本》評比為三粒星。雖然函館山只有海拔334米，但由於函館樓宇都一致地矮，所以形成視野廣闊、一望無際的風景。上函館山需要乘坐纜車，每10分鐘就有一班，非常方便。聽說晚上來看夜景的人多得水洩不通，平心而論函館不及大城市那麼燈火通明、璀璨亮麗，但海岸線獨特，所以日晝來看更不錯！(門票：成人來回 1,200日圓 / 學生・兒童 640日圓)



地址：北海道函館市元町19-7

營業時間： 9:00至18:00

網站：https：//334.co.jp/cht/

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3. 八幡坂

在函館山下山後，記得要預留時間，不要急着去別處。因為山下一帶有不少古典西式建築群，可邊走走邊欣賞一下，沿着建築群，便會遇見一條又一條坡道。其中一條因從前函館八幡宮而得名的「八幡坂」，為視野極佳的景點。於八幡坂往下看便可看到函館港口，晴天時藍天和海水連成一線，難怪成為廣告取景聖地。



地址：北海道函館市末廣町八幡坂