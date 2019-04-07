升中點選校？校長有Say

「就快升中學，唔再係小學雞喇！」分配資助中一學位的機制，分為「自行分配學位」和「統一派位」兩個階段。自行分配學位階段早於1月已結束，而4月中旬，教育局將向每名小六學生派發《中一派位選擇學校表格》及其他相關文件，並於5月初遞交。今年升中派位結果預計會點呢？選校有何策略？



仁濟醫院王華湘中學校長邱少雄表示，今年適齡的學生比往年多，約多幾千人，所以今年選校時家長要留意配對，因為競爭較大。「作為校長，一定覺得學生選擇一間適合自己的學校是最重要的。因為每間學校的作風、學習氣氛等都有所不同，譬如有些學生比較活躍，可選擇一些活動較多的學校。有些學生可能比較專注在讀書，為他選擇一些專注在學業方面的學校，會較理想。」



【家長應採用保守/進取的選校策略？】

現在應是填寫中央派位的階段，此階段有兩部分，第一部分是有3個選擇可揀選全港任何一間學校，而第二部分是在自己所屬的校區選擇30個志願。派位機制會先派第一部分，然後才去第二部分。如果第一部分填寫了不太想進的學校，或者填了一些視作「水泡」的學校，有機會第一部分已獲派這類水泡的選擇，而進入不到第二部分，所以家長要肯定第一部分也是自己心儀想入的學校。



至於另一部分自己所屬校區的選擇，因為有30個這麼多，邱校長建議家長要盡量填滿，如果只填5、6間，有機會派不到這幾間，由於家長沒表示自己的意願，無法預計到被派到哪一間。



另一個要考慮的是首3個志願，因為根據過往情況，被派首3個志願的百分比相當高。有些家長希望在這部分博一博，而決定較進取的策略。邱校長認為，此舉有少少危險。「因為派不到首3個志願，有機會派到較後的志願，所以我建議首2個志願你可以進取一些，但第3個志願就要保守些，因應學生的成績程度選擇，以便在首3個志願獲派自己心儀的學校。」



【校長對叩門申請心儀中學有何看法？】

邱校長表示，7月放榜之後，時間很緊迫，同時每間學校可供叩門的學位是很少。「以我校為例，去年只收了2個叩門學位，但申請卻多達300人左右。怎樣可以令叩門更為順利？便要由自行分配學位談起。當時我校大概收到四百多五百幾的申請，每位同學也會面見，面見過後，留下一些紀錄。如果申請自行分配學位的學生又來叩門的話，學校一看其名字，就知道他曾經來到學校參與自行分配學位。透過一些面見紀錄，較快知道學生的情況。如果你有心儀學校，便要在自行分配學校階段有所申請。」