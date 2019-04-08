香港估估吓：上環原來有條貓街？

不少外國遊客訪港時的必到景點，通常包括位於皇后大道西與荷李活道之間的摩羅街（Lascar Row），它分為摩羅上街及摩羅下街，眾所周知是以售賣古董為主。至於為甚麼會叫摩羅街，據講是因為在1840至1850年代，附近設有印度廟，因而有不少印度人聚居及擺賣貨品，並吸引印度水手及駐港英軍的印度士兵到此購物，由於當年的華人稱印度人為「嚤囉」，故此出現了「摩羅街」這個名字。



早期的摩羅街並沒有上下之分，直至1860年代，廣東四邑爆發「土客衝突（本地人與客家人爭奪地方資源）」，原籍開平的香港富商譚三才，暗中招募百多名曾服役的印度士兵，配備洋槍乘船到新會增援，但最終大敗，並傷亡過半。士兵的家眷及政府向譚追究，譚認罪賠償，並在原來的摩羅街以南興建「摩羅上街」以作安置，自此才有上下之分。



除摩羅街這個名字外，很多人都不知道原來它還有「貓街」的匿稱，不過卻與貓沒有任何關係。話說昔日街上有部分不良古董店會出售賊贓，由於賊贓又俗稱「老鼠貨」，因此外國人便形容那些購買老鼠貨的人，像貓見到老鼠一樣，「貓街」的匿稱便是由此而來。



近年，雖然有人指摩羅之名帶有侮辱及貶意，要求更改街道名稱，但地政總署回應指，摩羅一詞源自古代對來華伊斯蘭商旅Morramen的譯音，並沒有褒貶之意，而且更是百多年前印度人在港生活的歷史見證，認為並無更改的必要。