【教樂事】反思，資優教育

當年畢業初為人師，帶領學生參加一個「手擲滑翔機」比賽，那次我所挑選的學生並不以成績為準則，反而取決於觀察其課堂表現及探究態度。結果一位成績平平的學生所製作的滑翔機，不單成為小學組別冠軍，其設計在空中飛翔的能力居然更勝中學生，還奪得全場總冠軍。這經驗讓我體會並明白：在校園實踐因材施教，多元智能取向來培育學生才是重點，亦讓我往後的教學專業導向了「資優教育」的範疇中。



【六類資優生的學習特性】

分數並非唯一工具去判斷學生資優與否。學者Geroge T. Betts及Maureen Nethart透過訪探、觀察及分析不同文獻，而將資優學生歸納成以下六個類型。然而，一旦處理不當卻會適得其反。家長如有子女具備下列特質，自行「對號入座」之餘，奉勸亦請多加省思。



1.成功型：易被識別

「成功型」資優生被學校確定的機率中佔上90%的大比數，亦是最易被識別的一群。他們服從，行為表現恰當，並且是高成就者，因此深得父母和師長鍾愛。然而他們卻可能對校內的學習生活感覺無聊，因為幾近毫不費力便能獲得成功，毫無挑戰的學習方式，亦會扼殺他們的創造性、想像力和自主性。



2.挑戰型：誤被標籤

「挑戰型」的資優生具有高水平創造力，卻經常跟教師和家長發生衝突。他們會因為不被體制認定其能力而感到沮喪，漸漸會被標籤為在課堂上具有破壞性的學生，使他們漸生出負面的自我概念。由於未能與學習體制結合，這群學生最終或會出現輟學或捲入違法行為。



3.隱藏型：隱藏天賦

透過否定自己才能或隱藏個人天賦，以便獲得同輩接納，是「隱藏型」資優生的特性。這情況通常呈現在女生身上，由於經常感覺焦慮不安，對歸屬感也有着強烈要求，因而使她們跟父母和師長的期望產生落差和衝突，進一步深化了她們的抵抗和抗拒意識。



4.消極防禦型：消極退縮

這群學生主要出現在高中階段，他們的才能要經過一段長時間始被發現，性格憤怒因感覺需求一直未被認可。由於才能主要顯現在學校課程之外，令他們鮮有獲得學校的支持和肯定，因而感到被忽視，進而不再熱衷學習，並以沮喪或退縮方式作出防禦性回應，也只會和自己信任的成年人建立緊密的夥伴關係。



5.雙重特殊型：慘被忽略

這類具有天賦的學生，某種程度上具有身體、情感或者學習障礙，其資優特質難以透過學習表現讓學校識別出來。經常表現出壓力、沮喪、拒絕、無助或孤立的迹象，也缺乏耐性及自尊心偏低。這類學生因為備受忽視而被誤認為資質平庸。學校也因過於聚焦在其弱項，反而忽略培育其資優部分。



6.自主型：游刃有餘

有別於「成功型」，這群學生不單長於在體制中學習，也擅長往外自主學習。他們一般受到父母、老師和同輩喜愛，並且有很高的自我概念及一定的領導能力。他們認定自己是個風險承擔者，顯示出獨立和自我導向的人格特質，還能恰當地表達個人感受、目標和需求。



許定國

佛教黃焯菴小學校長

教育碩士（課程與創新教學/資優教育）

從事教學20年，長於推展STEM及資優教育

現任香港課程發展議會委員

曾獲「第九屆香港海華師鐸獎」、

「全國青少年科技大賽科技創新教育方案二等獎」