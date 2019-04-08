完美榛子芝士梨撻　鹹甜交錯

清甜的梨撻，素來甚得女士歡心，有人覺得傳統梨撻太甜，故會加點不同材料來平衡味道。IG@goodful示範製作榛子芝士梨撻，餅底就以蕎麥粉加榛子製作，健康而美味。



想輕易去掉榛子外皮，只要將經烤焗的榛子放在毛巾上，摺好毛巾用手輕揉便成。在放入梨片前，先在餅底掃上橙味果醬和放上多塊Brie芝士片，最後鋪上厚厚的梨片，掃上楓樹糖漿後烤焗即可。帶梨香和橙香的果撻，果香馥郁，入口還能嘗到淡淡芝士鹹香，令層次更為豐富。

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材料：

榛子 1杯

蕎麥粉 1杯

迷迭香 1棵

楓樹糖漿 4湯匙

鹽 少許

無鹽牛油 1/4杯

橙味果醬 3湯匙

Brie芝士片 4安士

梨片 4個



做法：

1.榛子以攝氏180度焗8分鐘，搓去外皮。

2.蕎麥粉、榛子、迷迭香、3湯匙楓樹糖漿和鹽攪碎。

3.加無鹽牛油再攪勻，壓在已掃油的模具內壓成餅底，在餅底上拮孔，以攝氏200度焗10分鐘。

4.取出餅底後掃上一層橙味果醬，鋪上Brie芝士片，放上梨片，直至鋪滿整個餅面，掃上1湯匙楓樹糖漿，以攝氏190度焗40分鐘便成。