三界五行：二十四孝　宣揚孝道

儒釋道三教，都是導人向善，而且，都把「孝」放在行善的第一位，所以，自古以來，道德標準是「百行孝為先」，直到今時今日，人們稱讚善待父母的孝順仔女，往往會這樣說「真是廿四孝」！



二十四孝，在我國最早發現的歷史文物，並完整保存至今，是敦煌藏經洞的佛教《二十四孝押座文》，佛教說，家中的父母都是菩薩，是有根據的。而今時今日在民間流傳的二十四孝版本，是由元朝郭居敬、郭居業、郭守正三兄弟，根據西漢學者劉向編輯的《孝子傳》的人物故事，以及一些在元朝流傳的民間故事寫成，由郭守正執筆、王克孝繪圖，成為《二十四孝圖》，以廣弘揚，皇室貴胄、達官富豪、平民草根，甚至目不識丁的文盲，也可以作為自修，以及子女道德教育的啟蒙讀物。



二十四孝的二十四個人物，歷史上真有其人，有的是真有其事，有的是把真事加以文學的渲染，有的甚至神化了。用現代的眼光來看，二十四孝的故事，大方向是絕對正確，但由於古代的科學、醫療、生活，與現代有很大差距，二十四位孝子的精神可嘉、可借鑑，但不可以照搬，否則，可能會出現很大問題，接着這幾天，我們客觀去學習《二十四孝》，有些不合時宜的，姑宜略過。



二十四孝的典故，不同時代的不同版本，排序不同，我們按主流的順着講，並非與他們孝親行為的輕重為依據。



方向宇