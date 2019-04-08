煙鴨胸米紙卷　加呢啲更滋味

2019年04月08日 15:00
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    煙鴨胸肉米紙卷：以煙鴨胸再加香草及蔬菜做餡，蘸上醬汁，啖啖足料。（張錦昌攝）

    清新宜人的越式米紙卷一向受愛健康人士歡迎，除了蝦肉或蟹肉等海鮮做餡外，還可以搭配肉食。東涌一間泰越餐廳泰籍主廚Somphan Wongsakorn（Tan）表示，想品嘗濃厚味道的，可以用不同肉類作餡。今次他就用油分十足的煙鴨胸來製作，煙鴨胸可燒、煎或炸香，切片後配以清新薄荷、濃郁的羅勒和喇沙葉，伴以米粉、生菜、醃菜絲等成為餡料，材料口感均豐。師傅指米紙卷只需略濕變軟即可用來包裹食材，千萬別浸泡太耐以免變腍及糊掉。

    由於米紙卷並無下任何調味料，故需要蘸沾醬汁來品嘗，Chef Tan就用上蒜蓉和甜椒粒以米醋浸10分鐘，為甜椒上味之餘又能排出多餘水分，再加魚露和糖拌勻便完成，食時蘸醬汁，鹹酸交雜，愈食愈想食。

    米紙卷材料：
    煙鴨胸　80克
    薄荷葉　1棵
    羅勒　數塊
    喇沙葉　4至5塊
    米紙　1張
    青瓜絲　10克
    蘿蔔絲　10克
    醃漬蘿蔔絲　10克
    米粉　20克
    生菜　數塊

    醬汁材料：
    蒜頭　3瓣
    糖　2茶匙
    甜椒　1隻
    米醋　5茶匙
    魚露　5茶匙

    做法：
    1.將「醬汁材料」入面的蒜頭、甜椒盎碎，加入米醋浸5至10分鐘，再加糖和魚露拌勻做醬汁。
    2.煙鴨胸燒香或煎香，切成薄片。
    3.米紙浸軟，鋪上生菜、鴨胸片、青瓜絲、蘿蔔絲、醃蘿蔔絲、薄荷葉、羅勒和喇沙葉捲好切件即可享用。