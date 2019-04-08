煙鴨胸米紙卷　加呢啲更滋味

清新宜人的越式米紙卷一向受愛健康人士歡迎，除了蝦肉或蟹肉等海鮮做餡外，還可以搭配肉食。東涌一間泰越餐廳泰籍主廚Somphan Wongsakorn（Tan）表示，想品嘗濃厚味道的，可以用不同肉類作餡。今次他就用油分十足的煙鴨胸來製作，煙鴨胸可燒、煎或炸香，切片後配以清新薄荷、濃郁的羅勒和喇沙葉，伴以米粉、生菜、醃菜絲等成為餡料，材料口感均豐。師傅指米紙卷只需略濕變軟即可用來包裹食材，千萬別浸泡太耐以免變腍及糊掉。



由於米紙卷並無下任何調味料，故需要蘸沾醬汁來品嘗，Chef Tan就用上蒜蓉和甜椒粒以米醋浸10分鐘，為甜椒上味之餘又能排出多餘水分，再加魚露和糖拌勻便完成，食時蘸醬汁，鹹酸交雜，愈食愈想食。



米紙卷材料：

煙鴨胸 80克

薄荷葉 1棵

羅勒 數塊

喇沙葉 4至5塊

米紙 1張

青瓜絲 10克

蘿蔔絲 10克

醃漬蘿蔔絲 10克

米粉 20克

生菜 數塊



醬汁材料：

蒜頭 3瓣

糖 2茶匙

甜椒 1隻

米醋 5茶匙

魚露 5茶匙



做法：

1.將「醬汁材料」入面的蒜頭、甜椒盎碎，加入米醋浸5至10分鐘，再加糖和魚露拌勻做醬汁。

2.煙鴨胸燒香或煎香，切成薄片。

3.米紙浸軟，鋪上生菜、鴨胸片、青瓜絲、蘿蔔絲、醃蘿蔔絲、薄荷葉、羅勒和喇沙葉捲好切件即可享用。