全港首測！　S10 5G版率先開箱

Samsung Galaxy S10 5G上周五 （4月5日）在韓國開售，神通廣大的水貨商今天已把它引入香港。新機一改S10系列的黑色包裝，改為用上白色外盒，盒面印有大大隻5G字眼，而機背也加入了5G圖案，相當搶眼！



S10 5G版的屏幕比S10+更大，採用6.7吋Dynamic AMOLED屏幕，整部手機恍如拉長了，拍埋S10一比，更見兩者有很大分別。手機共有6個鏡頭，除原來的遠攝、廣角、超廣角3個後置鏡頭及1,000萬像素前置鏡頭外，還新增了前後3D ToF鏡頭，能準確計算物件光線反射，令景深效果更為逼真。實測所見，無論用前後鏡拍攝，取景介面會多出一個「景深即時預覽影片」模式，提供7級景深，可在拍片時提供清晰的前清後濛效果。



硬件方面，手機只有Exynos 9820一個處理器版本，採用8GB RAM，並備有256GB或512GB兩款容量。《AnTuTu》跑分有334,568分，跟4G版相若。而作為Samsung首款5G手機，它內置了Exynos 5100 5G Modem，對應mmWave及 sub-6GHz 5G網絡，理論下載速度比4G網絡快20倍，3秒就能下載一套2小時長的電影。雖然香港未有5G網絡，但插入CSL SIM卡，於「流動網絡」欄內會多出「5G/LTE/3G自動」一欄，以《OFCA》測試，在旺角鬧市的4G下載速度平均有28Mbps，未見分別。而據知韓國當地5G下載速度暫時約每秒200MB，約比4G快4倍，要待基站增加速度才會向上提升。



電池容量是S10系列中最大，擁有4,500mAh電池，同時充電速度亦有所提升，由15W增加至25W。其他技術還包括逆向無線充電、WiFi 6及超聲波指紋鎖等。不過要留意一點，Galaxy S10 5G只有一個SIM卡槽，並不支援micro SD卡擴充。



手機的256GB及512GB版本，在南韓分別賣139.7萬及155.6萬韓圜（折合 HK$9,640 和 $10,742）。水貨返齊了LG U+、SK Telecom及KT三個版本，三者除了包裝盒有少許分別，內涵並無不同，容量統一為256GB，並提供黑（Majestic Black)、金（Royal Gold)兩色選擇。至於512GB及銀色（Crown Silver）則稍後再返。售價方面，賣約１萬港元，跟韓國相若，雖然未用到5G網絡，但能成為全港第一批5G用戶，貴少少都值得！