化身小泰國　體驗潑水節

近年港人都喜歡到泰國旅遊，愛其吃喝玩樂樣樣齊，不過今個星期日（4月14日），即使身處香港都可以感受泰國風情，事關D2 Place與一班土生土長的「泰二代」合作，打造全港最大型的泰國新年慶祝活動「香港潑水節2019」，包括於街頭上演古色巡遊、水戰派對及浴佛供僧儀式，前者今年將由多個著名泰國表演團體，如Water Angels和泰國婦女會，帶來一系列泰國特色傳統服飾以及泰國東北舞蹈，為大家送上潑水節祝福；至於街頭水戰派對會配以節奏強勁的音樂，增加活動氣氛，讓大眾互相潑水送上祝福；而供僧浴佛亦是潑水節的一大傳統，為了讓大家更能感受儀式氣氛，大會更專程由泰國運送佛像到港，大家可以向佛像澆水，以祈求來年豐衣足食。喜歡泰國交化的你，記得約埋班Friend過嚟應應節！