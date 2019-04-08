每周一湯：炙北芪茯神湯　養心安神

「我尋晚又眼光光望天光，好慘呀！」



想改善長期的失眠問題，除了求醫外，亦可嘗試從食療着手。南華藥業公司西灣河店負責人指出，不少中藥或食材具安神、寧心之效，如炙北芪茯神湯，便是不錯的保健湯水。



黃芪又稱北芪，亦作黃耆，是常見的一種中藥，具有很好的補氣效果。炒過後，則叫做炙黃芪（又稱炙黃芪），同樣在補中氣方面發揮不錯的功效。有心茯神不但用於祛濕，其寧心安神功效更為人津津樂道。提到安神養心，怎可不提酸棗仁？由酸棗仁、川芎、茯苓等組成的酸棗仁湯，是古代用於治療失眠的經典處方要藥，可見酸棗仁在改善失眠、發揮安神方面的功效。今次介紹的炙北芪茯神湯，可以煲齋湯，或者加入瘦肉半斤同煲，味道更為鮮甜。飲後可益氣補血，養心安神，可改善失眠問題。



【炙北芪茯神湯】

材料：（4人分量）

炙北芪 1両

有心茯神 1両

酸棗仁 1両

浮小麥 半両

炙甘草 半両

圓肉 半両

百合 半両

南棗 5粒

瘦肉 半斤（可煲齋湯）



做法：

1.將材料用清水洗淨，如要加入瘦肉，請先汆水備用。

2.鍋內加入2,000毫升水，將全部材料放入鍋中用大火煲滾後，再用中火煲1小時，即可享用。



功效：益氣補血，養心安神