本日日本：六本木PIXAR展開催　跟巴斯光年製作動畫

喜愛《反斗奇兵》、《怪獸公司》等動畫的朋友，今期到東京又多一個好去處了，以一眾PIXAR角色為主的「PIXAR之秘密展（PIXARのひみつ展）」將於4月13日開幕，展期一直至9月16日，地點是東京六本木山52樓。



不要以為這個展覽又是例牌放幾個公仔畀大家打卡咁簡單喎，展覽全名叫「PIXAR的秘密展 生命的誕生科學（PIXARのひみつ展 いのちを生みだすサイエンス）」，是將北美的「The Science Behind Pixar」巡迴展搬到日本來，亦是這個展覽首次在亞洲地區舉行。展覽會展示平時所看不到的PIXAR動畫幕後製作過程，並公開PIXAR的8項關鍵製作秘密，例如PIXAR動畫公司的人氣角色是如何誕生的？作品的製作需要經過哪些過程？



而且展覽採用體驗學習方式，有很多互動性展品，讓小朋友邊玩邊認識PIXAR的8項關鍵製作過程，包括Modeling、Rigging、Surfaces、Sets & Cameras、Animation、Simulation、Lighting及Rendering。



日茦：4月13日至9月16日

地點：六本木Hills展望台Tokyo City View（六本木Hills森大樓52樓）

網址：https://www.tokyocityview.com/pixar-himitsu-ten/

