高知安藝　崖上絕景Cafe

在懸崖上喝咖啡，是甚麼滋味？若不畏高，推介你親來高知安藝郡的「Sea House」感受一番。這家咖啡館，外觀如像透明貨櫃，還驚險地懸在崖上，半截伸出崖外，看得人心驚肉跳。但當走進店內，看到它玻璃窗外，如同浮於空中的三面海景，你自把「驚險」都忘得一乾二淨。視野極廣的Sea House，正對開闊的太平洋，俯望便是延綿的砂濱海岸，海景是無敵中的無敵，齋坐望景已很治癒。



Sea House更分為兩層，下層座席設計模仿日式榻榻米，但食客不用跪坐，因為椅下都有「凹」位伸腳；上層便是洋式座席，色調同樣是簡潔明亮的全白色，相當配襯背後的太平洋風景。這座咖啡館更不止於「吃風景」，它菜單亦算豐富，例如一個1,450日圓（約HK$103）的午市套餐（至5:00pm），便有雞、魚、炸蝦及漢堡扒等選擇，並可選大蝦意粉/魚仔丼/薄餅/蛋包飯等加配，味道好也分量足呢。



Sea House

地址：高知縣安藝郡藝西村西分乙54-1

營業時間：11:30am-8:00pm（周六日及假日11:00am-8:30pm）逢周二休

網址：http://tawaraya.org/seahouse.html