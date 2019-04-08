Cartier神秘座鐘　HK$797萬成交

Cartier除了以珠寶及腕錶聞名之外，同樣以神秘座鐘聞名，更早於百多年前已研發出神秘座鐘。1912年品牌鐘錶大師Maurice Couet於1912年受魔術大師Jean-Eugene Robert-Houdin啟發製作的神秘鐘，至今仍因其獨特曯目的時間顯示方式為世所頌。神秘鐘的指針恍如懸浮半空，與其設於時鐘底部的機芯毫無聯繫，教人嘖嘖稱奇，所以多年來品牌的神秘座鐘深得鐘錶收藏家喜愛。



最近便有一座Cartier神秘座鐘於香港以高價拍賣成交，此座鐘於1989年為中國市場製造，採用中式風格設計，只要按下19世紀風格的瑞獸雕塑，機關即被觸發，此時藏於金燦簷蓬的中式涼亭內的神秘鐘隨即從門內緩緩駛出展現，而鐘後亦有燈泡亮起，帶出神秘鐘水晶盤切割折射之美。此大師級座鐘經6,000小時手工製作，並鑲有黃金、鉑金、鑽石、綠寶石及貝母。



此座鐘最終以HK$797.5萬成交，超出拍前估價3倍，並同時刷新Cartier現代座鐘拍賣紀錄。