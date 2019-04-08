Ladies' Night：春日俏佳人　Best Buy大搜尋

【Jipi Japa 展現春日海洋魅力】

雖則3、4月是屬於春季，但氣溫已經上升至攝氏25度或以上，令人有初夏的感覺，走到海邊吹吹海風就最寫意不過。Jipi Japa亦急不及待帶大家一起揚帆出海，全新SS19系列以航海為主題，以經典Marine格調的「紅、藍、白」色調貫穿整個系列，演繹出富現代感的航海時尚。

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【機能先決 遮風擋雨 Canada Goose春季系列】

加拿大戶外服飾品牌Canada Goose，向來所推出的服飾設計都以功能先決，今個春夏系列Canada Goose就帶來20多款全新單品登場，設計主要為對應狂風或驟雨等等惡劣天氣所開發，以專業設計為你抵禦春季時風時雨多變氣候的侵襲。

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【變種乾濕褸 型格先行】

在這個經常陰陰濕濕的春天，有甚麼服飾比乾濕褸更適合這個季節？源自第一次世界大戰的乾濕褸，這款軍事外套其每個細節都具有實際用途，首先卡其色是方便士兵隱藏在戰壕之中，肩上的搭帶可放置帽子、手套和口哨，袖口束帶可防風及避免雨水流入、腰帶上的D形環是用來掛地圖和手榴彈等軍事用具。

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【Aesop首推潔面乳液】

雖然踏入春夏天氣變得潮濕，但敏感及乾性肌膚人士最好仍選擇高保濕的護膚產品，特別是潔面產品宜選乳液質感，可減少潔面時造成肌膚缺水及引起過敏。一向潔面產品都深受歡迎的Aesop，最近首次推出品牌首款輕柔潔面乳。

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【Thomas Sabo 民族風情】

德國銀器品牌Thomas Sabo向予人剛陽味重同型格Rock味的感覺，不過今個春夏品牌一改形象，以設計精緻幼細、浪漫女性化的首飾作主打。

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【《多啦A夢》粉絲必搶 萌爆聯乘妝品】

假如你喜歡多啦A夢，又有化妝習慣，咁呢套4月5日上架的Paul & Joe x《多啦A夢》聯乘化妝系列就啱晒你！事關新系列不但貫徹Paul & Joe的設計風格，加入靚靚花花圖案，更印上多啦A夢的可愛萌樣，身為粉絲又點忍得住唔入手？

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