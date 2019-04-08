聲波啟發　流線美學　OOKONN CURVE行李箱

大多數行李箱外形都離不開大家早已認定不可以輕易改變的長方形設計，但凡事都總會有例外，只要你肯行多一步就可能可以延伸出無限可能性。由Anson Shum、Alan Tsui及Paul Sze三位創意之士所創立的行李箱品牌OOKONN，最出名就是圓碌碌的圓形行李箱設計，打破行李箱採用畢直線條處理的規限，令品牌短時間內火速爆紅，並成功進駐Net-a-Porter、Lane Crawford及10 Corso Como等等知名潮店。



今年OOKONN就從聲音啟發出全新系列CURVE行李箱，從聲波左到右、上而下擺動的各種形狀、輪廓及幾何曲線中擷取靈感，從而勾勒出充滿美感的流線型行李箱設計。新系列設計與標誌性圓形行李箱一樣，外殼採用耐用度極高的高級聚碳酸酯打造，撇除內部淨重僅2.6KG相當輕巧，可替換手柄則以天然牛革製成，行李箱附有經TSA認證的組合鎖系統及全新雙拉鏈設計，四枚Hinomoto 360度雙輪旋轉滾輪確保推拉時暢通無阻，內部亦設有可拆卸洗衣袋及分隔網，以助你更有系統地整理旅途上所需的大小行裝。