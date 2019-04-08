【深夜字聊】用男友枕頭做呢種事

自娛體驗對女性嚟講，係一個既私密又開心嘅體驗，只係有時卻會令自己陷入勁尷尬嘅局面。有位女網民一直有用枕頭嚟自娛嘅習慣，就算佢家陣同男友同居仍經常咁做。佢話：「我通常等男友去咗沖涼或喺書房打機時，先至會用枕頭嚟自娛。尋晚我見佢喺度打機，咪順手拎咗男友個枕頭嚟自娛囉。點知我玩到半路，男友等然入咗嚟，佢望住我夾實個枕頭嘅表情，我今日仲記得相掌清楚！跟住佢就若無其事咁走返去書房，而我又唔敢問佢點諗。你哋話我應該點做好呢？」



網友神回應：



漫浪是我：你咪諗咁多啦！男人最鍾意睇呢味嘢，我都同你一樣畀男友（家陣嘅老公）撞見過，佢起初都唔知點，後嚟？後嚟咪成日叫我自娛畀佢睇囉，我睬佢都傻呀！



Amy22YRS：你咁做好傷男人自尊㗎！你知唔知男友最怕畀女友話自己無能，唔可以令對方滿足，你諗吓如果男友情趣娃娃而唔搵你，你又會有乜嘢感覺呢？



火屬性男：我覺得你男友如果係嬲嬲豬嘅話，未必係嬲你自娛，反而係嬲你做乜搞到個枕頭濕晒，濕咗嘅枕頭你話叫人點瞓呢？



花灑哥：我反而認為未必係因為枕頭濕咗，而係覺得點解你唔用自己嗰個囉。你知啦，你玩完後又一定唔會清潔返，你叫人哋點用呀？