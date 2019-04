熱到似暑假　容祖兒邊首歌最啱Feel?

4月已經熱到一個點!昨天天文台已錄得最高氣溫攝氏28.6度,更早預測包括今天至未來2日最高氣溫均達攝氏29度,暑假簡直提早報到,所以4月便要和大家唱容祖兒〈Joey)的《全身暑假》啦!



《全身暑假》來自Joey2001年6月推出的同名專輯,同時是護膚品的廣告歌,即使已經是8年前的流行曲,今時今日的《全身暑假》還是一首非常耐聽的快歌,伍樂城的曲是當年極流行的348節奏,即係Rave Rave哋非常好跳,而中段由伍樂城親自創作的Rap也是當時Joey的新嘗試,真是一首很Hot的夏天歌!說到暑假,大家不期然想到陽光海灘比堅尼,而在當日唱片市道開始低之際,唱片公司非常揼本,花了十多萬元請來10位模特兒及4位舞蹈員一起穿上肉色比堅尼,和Joey一起拍攝MV,可以想像畫面非常吸睛!當年Joey雖然還有點Baby Fat,不過和肥字都拉不上關係,但她坦言無勇氣穿上比堅尼,所以只是穿着黃色小背心及白色緊身褲拍攝,跟性感就有點距離了,其實近年Joey勤於健身及運動,身形已經去到幾乎無可挑剔的地步,的確是不少女生的收生典範!



回看今年的暑假,Joey將於8月舉行入行20周年紀念、也是她在紅館舉行的第10個演唱會《PRETTY CRAZY 容祖兒演唱會》,一個如斯有紀念性的暑假,不知Joey可會考慮親身穿上肉色比堅尼跳舞呢?要Crazy嘛!





《全身暑假》

作曲:伍樂城

作詞:林夕

主唱:容祖兒



我有權散步 你有權洗澡 愈熱愈熱鬧才做到

你有人仰慕 我有人擁抱 烈日下萬眾像名模



it's alright 最爽快的愉快像放題 讓我愈浸愈美麗

it's alright 最爽快的大動脈就算大情大聖大大量放低



提早暑假 投奔初夏 誰將水彩濕遍這幅畫

全身暑假 投奔初夏 幻彩沙灘彷似我的家

遊人如油畫可否給我到處掛一掛



Forget everything. We're all like queen and king.

Go hit the beach in the sunshine. Everybody gives me five.

Come girls come boys. Let party and have some joy.

This place belongs to you and me. A lot of fun is guaranteed.



你脫下羽毛 我揭下紗布 為烈日魅力而共舞

各有人愛慕 各有着喜好 烈日下共處別迷途



it's alright 最爽快的愉快像放題 讓我愈浸愈美麗

it's alright 最爽快的大動脈就算大情大聖大大量放低



提早暑假 投奔初夏 誰將水彩濕遍這幅畫

全身暑假 投奔初夏 幻彩沙灘彷似我的家

遊人如油畫可否給我到處掛一掛



神秘海灣 完美海灘 攤開的風景急轉彎

你會揀 我更會揀 情緒自由氾濫



Hey Don't be shy, you can have it all.

Join the crowd and get some more.

Come here! You can count on me. Don't you get it? Come and see.



提早暑假 投奔初夏 誰將水彩濕遍這幅畫

全身暑假 投奔初夏 幻彩沙灘彷似我的家

遊人如油畫巴不得我四季放暑假





聽歌時間:https://bit.ly/2G05gyA