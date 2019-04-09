食唔晒嘅白蘆筍點保鮮？

現在正值白蘆筍當造期，歐洲各地進入採摘季節，當中又以出產自法國、意大利及德國的貨色被視為極品。今日請來尖東一間5星級酒店的法國餐廳主廚屈繼棕師傅（Joe），講解不同產地白蘆筍的特性、最佳烹調方法，以及保鮮小貼士，並示範一道經典的法式白蘆筍湯，讓大家用舌尖品嘗其清新鮮甜的獨有滋味。



法國白蘆筍：

帶點象牙白的外觀，粗幼長短適中，富有清雅的香氣，吃起來細緻幼嫩，與海鮮或牛油汁的味道最為匹配。



德國白蘆筍：

出名粗大爽甜又多汁，不宜長時間烹調，以保留其原汁原味。除可入饌烹調，輕輕灼熟用來伴沙律亦能嘗其真味。



意大利白蘆筍：

特色在於清新爽脆又無渣，外形細長皮薄、筍尖細嫩芳香。尤以南部盛產的白蘆筍為佳品，筍身細長，味道清甜鮮香。



此外，離開泥土後的白蘆筍雖可存放一段時間，但亦要以簡單工序，保持鮮度及最佳味道。Joe師傅指，新鮮買回來的白蘆筍如非即時進食，不妨先將其浸在冰水中，然後瀝乾水分，刨去表皮後，將雞湯、牛油、鹽、糖及刨出來的白蘆筍皮煮滾，放入白蘆筍後以攝氏80度煮15分鐘。取出白蘆筍，將熱湯放在冰塊上，坐至冷凍後，再放回白蘆筍放入雪櫃存放，即可保持白蘆筍的鮮味。