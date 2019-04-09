屋企都整到嘅梳乎厘Pancake

近年日本梳乎厘班戟大熱，間間過江龍店都大排長龍，想吃一口如雲朵般鬆軟的梳乎厘班戟，隨時要排幾粒鐘！尖東一間五星級酒店糕餅總廚孔志賢師傅就為大家提供梳乎厘班戟塔伴日本士多啤梨的家用版食譜，讓大家可以隨時在家輕鬆煮。



想班戟夠鬆軟和厚身，要用上較多蛋白，拂打至7成企身左右，想蛋白較挺身可加點檸檬汁有助凝固，效果更佳，記得不要拂得太勁，以免烤焗時過度膨脹以至迅速下塌，影響賣相。



除此之外，在煎煮時要加蓋，麵糊膨脹起來後翻轉，這時可以加一點水，利用蒸氣讓班戟更為挺身、邊位有焦香，之後加點士多啤梨或個人喜愛的水果，伴以忌廉和糖漿，便是賣相最強的日式梳乎厘班戟了。



材料：

蛋黃 1隻

糖 2.5湯匙

奶 2湯匙

麵粉 3湯匙

泡打粉 1/4茶匙

蛋白 2隻

檸檬汁 1茶匙

牛油 少許

水 少許

雲呢拿籽 半條

士多啤梨片 數粒

忌廉 少許

糖漿 少許

糖粉 少許



做法：

1.把1湯匙糖加蛋黃拂打至淺色泡沫狀，牛奶分幾次加入並攪勻，麵粉和泡打粉過篩後，和雲呢拿籽、蛋黃混合物攪勻。

2.忌廉加蛋白拂，中途加入檸檬汁打至泡沫狀，分批加入1.5湯匙糖，再打蛋白至有光澤及企身。先將1/3的蛋白，加入蛋黃混合。剩下蛋白再分一半攪拌成蛋黃麵糊。最後將蛋黃混合物和剩餘的蛋白拌勻。

3.平底鑊抹牛油，熱至攝氏160度至180度，利用雪糕勺或湯勺倒入混合物，加蓋焗煮約3分鐘，翻轉後加水，加蓋再煮約5分鐘。最後以士多啤梨片和忌廉配搭，灑糖粉和淋上糖漿。