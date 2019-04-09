IB攻略：孩子適合讀IB還是DSE？

近來愈來愈多學校提供IB課程，全香港有31間中學提供IBDP課程，相比以前只有國際學校，依家傳統學校例如拔萃男書院，聖保羅男女，都會有DSE和IBDP課程，好多家長都會問我哋，究竟我小朋友適合讀IBDP定係DSE 呢？



【IBDP全英文教學，IB學生英文能力要好】

雖然DSE BAND 1 學校會標名自己係英文中學，但係學校老師其實多數都數都係本地學校畢業，就算係DSE的名校，其實大家都係用廣東話溝通為主，所以口語英文，DSE畢業的學生通常都是遜色一點。但係IB學校教師通常都會係外國回流的教師或者是外籍老師，學生就算要問問題，都一定逼住要用英文，聽課時老師英文亦都不是中文翻譯英文，而是道地的英文，自然IB學生的英文能力一定較好。不過，家長會問，如果學校係傳統學校，但係又提供IB課程的學校呢？學生英文會否遜色呢？這個問題就要睇吓學校本身有否資源，例如有些學校會額外有IB大樓，特別教授IB學生，DSE老師和IB老師是完全分開的，當然學費都會唔同。但係如果學生對英文不感興趣，而且非常厭惡英文寫作，IB可能未必適合你啦。



【IB學生需要高度自制力】

相信各位家長都聽過IB要做CAS，乜嘢係CAS呢？即係Creativity（創作）， Activity（活動），Service（服務）。學生要完成150小時相關的活動參與，才可以畢業。DSE不會要求學生完成這些任務，最終目的其實都係考試，所以點解DSE學制訓練出來的學生，視野可能比較窄，因為始終學生都係目標為本，如果不影響畢業，大部分DSE學生寧願將時間給讀書好過。相比之下，IB學生要兼顧課業成績，還要在IBDP畢業之前完成CAS，非常考IB學生的自制力，時間一旦安排不好，學生可能就會難以兼顧CAS和課業成績。另外一提，CAS是不計分的！即是，你不達標就不合格，但係做得好亦不會加分。



【IB學生香港入學率較低】

如果讀IB課程，同學通常都會報讀幾個地方的大學，如果IB學生目標係香港的大學，經IB上可能會較難。原因是香港讀IB經由Non-Jupas收生的，而DSE學生就經JUPAS途徑升學。如果只是針對香港大學報讀率，IB競爭較大，原因係Non-jupas係一個學系只有大概5%的位置給非DSE學生，例如藥劑學只收30-40個學生，入面可能只有2-3個係IB學生，其他都會是DSE的學生。始終香港要保障番本地學生的利益。



看看數據：根據中文大學的收生數據：

中大一年級收生數據



2017/18 總取錄人數：3941

持GCE A-level入學：71（1.8%）

持IB入學：139（3.5%）

合計：210（5.3%）



2017-18年年度，以IB和A LEVEL （英國高考）入學的學生都只有210人，有3千幾個學生都是香港DSE上的。所以，讀IB要審視番大學出路會否只限香港。



Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人，教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生，英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫「IB攻略」在書展大賣